Notas Bandeirada

João Bertoldi

São Paulo - O fim de semana foi de fortes emoções para o blumenauense João Bertoldi, de apenas 11 anos, na 8ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, realizada no kartódromo V11 Arena Kart, em Arujá (SP). Na categoria Cadete Rookie, o jovem piloto cravou a pole position e liderava a prova quando uma quebra rara do suporte da coroa do kart o tirou da briga pelo Top 5 geral, apesar de estar na ponta entre os estreantes. Sem se abalar, João deu a volta por cima na segunda corrida. Com o belo trabalho da equipe A8 Racing, largou do fim do grid, escalou o pelotão e venceu novamente entre os Rookies, cruzando a linha em 10º na Geral entre 23 karts. A performance lhe garantiu o 4º lugar no pódio e mostrou que talento e resiliência andam lado a lado em sua trajetória.

Miguel Spohr

Nesta semana, Cremona, na Itália, o maranhense Miguel Spohr (Suzano/Fiat Milenium/G3 Engenharia/Centro Educacional ArteCeb/Malharia Vanini/ITZ Fitness Club) realizará um grande sonho. Em meio a 83 pilotos de todo o mundo, ele disputará a FIA World Cup, o Campeonato Mundial FIA Karting para as categorias OK-N. Spohr – que integrará o grid da categoria OK-N Junior – conquistou o direito de disputar a competição ao vencer a Regional Cup em agosto no Maranhão. Inicialmente ele disputaria o Campeonato Mundial OK na Suécia, mas, em função do pouco tempo disponível para finalizar sua inscrição, a CBA remanejou sua participação para a Itália.