Notas Bandeirada

Brasil - A organização do Autocross Brasil anunciou uma alteração importante no calendário da temporada 2025. A Grande Final do Autocross Brasil , inicialmente prevista para a segunda quinzena de novembro, foi antecipada em uma semana e será realizada nos dias 6, 7 e 8 de novembro, no Autódromo Bom Futuro, em Cuiabá (MT). O evento também será marcado pela realização da Etapa Única do Kartcross Brasil 2025, que acontecerá no mesmo final de semana e reunirá os principais pilotos da modalidade.

Rally Raid

A capital tocantinense é palco da abertura da primeira edição do Sertões Series Tocantins – etapa válida pelo encerramento do Campeonato Brasileiro de Rally Raid 2025 nas categorias Motos, UTVs e Carros. A programação do evento começou segunda-feira (22), com a abertura da Vila Sertões no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, em Palmas (TO). Ontem aconteceu a largada promocional e hoje (quarta-feira) terá a disputa da primeira etapa rumo à cidade de Ponte Alta do Tocantins. No total, serão percorridos 1.088 km de prova – com 956 km de trechos cronometrados, representando mais de 90% do roteiro –, com final em Dianópolis, no sábado (27).