Notas Bandeirada

A Copa Truck fechou domingo (21) a 7ª etapa da temporada 2025 com duas corridas emocionantes no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). Entre as marcas, a Iveco foi a protagonista do fim de semana e venceu com Leandro Totti (Vannucci Racing) na primeira prova e com Danilo Dirani (Iveco Usual Racing) no desfecho da ‘perna mineira’ do calendário, diante de grande público nas arquibancadas e camarotes.

Copa do Mundo

Após sua estreia no ano passado, a Copa do Mundo de Kart OKN, organizada pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo), chega à sua 2ª edição nesta semana, em Cremona, na Itália, comprovando seu grande sucesso. Desta vez, além da categoria OKN, a competição também terá a disputa da OKN Júnior. Serão mais de 170 pilotos de diversos países na briga pelos títulos, a partir desta quarta-feira (25), com as finais no domingo (28). Entre eles estão 13 pilotos brasileiros, sendo dois membros da Academia CBA de Pilotos 2025.