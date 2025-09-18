Notas Bandeirada

Bento Tino
O quinta-feira será dia de festa para Bento Tino, vice-presidente da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo) e diretor de prova da Fórmula Truck. Ele irá comemorar mais uma primavera entre familiares e amigos.
Lucas Freitas
O piloto paulista Lucas Freitas (Action/Dogão da Praça/San Race/VoandoJá/Nitroneedles STEM Racing Brazil) viaja 920km até Cascavel para dar continuidade às temporadas da AMG Cup Brasil e da Fórmula eVolution. A programação será de sexta-feira a domingo, valendo pelo Campeonato Paulista. Será a primeira corrida noturna da AMG Cup Brasil.
Paulista
A 8ª etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo será disputada de sexta-feira a domingo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. É isto mesmo, a etapa do Paulista será em Cascavel porque o Autódromo de Interlagos não pode ser usado em função de shows musicais e obras para a Fórmula 1. Como Cascavel fez o dever de casa, reformando o autódromo, passou a receber eventos todos os fins de semana. A agenda já está lotada para a temporada de 2026.