Notas Bandeirada

Bento Tino

O quinta-feira será dia de festa para Bento Tino, vice-presidente da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo) e diretor de prova da Fórmula Truck. Ele irá comemorar mais uma primavera entre familiares e amigos.

Lucas Freitas

O piloto paulista Lucas Freitas (Action/Dogão da Praça/San Race/VoandoJá/Nitroneedles STEM Racing Brazil) viaja 920km até Cascavel para dar continuidade às temporadas da AMG Cup Brasil e da Fórmula eVolution. A programação será de sexta-feira a domingo, valendo pelo Campeonato Paulista. Será a primeira corrida noturna da AMG Cup Brasil.