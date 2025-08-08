Notas Bandeirada

Fim de semana que abre a terceira temporada do campeonato brasileiro da franquia global traz revelação que já defende consagrada equipe carioca na Stock Light. O grid do TCR Brasil terá mais um piloto da casa no grid para a temporada 2025, a 3ª da história da competição em solo nacional. O jovem paulistano Léo Reis se une a Pedro Cardoso, Nelson Piquet Jr., Raphael Reis, Enzo Gianfratti e Maria Nienkötter como representantes do País na categoria e fará sua estreia nos dias 16 e 17 deste mês no Circuito dos Cristais, em Curvelo, no interior de Minas Gerais. Léo Reis defenderá a W2 ProGP, equipe campeã do TCR Brasil em 2023, e terá o experiente compatriota Raphael Reis ao seu lado nos boxes da equipe sediada no Rio de Janeiro e chefiada por Duda Pamplona e Serafin Jr. O ‘rookie’ vai debutar na categoria com o Cupra León VZ de numeral #293.

Nascar Brasil

O Campeonato Brasileiro Nascar Brasil Series 2025 chega ao seu momento decisivo. A etapa Match Point, marcada para 24 de agosto no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), encerra a disputa pelo título e promete uma final digna do nome. Com 75 pontos em jogo, distribuídos entre a pole position e as duas corridas do fim de semana, a lista de candidatos ao título geral aumentou após a etapa de Cascavel (PR). Os dez pilotos melhores colocados na classificação atual seguem com chances reais no pelotão geral. A matemática não fecha a porta para ninguém: qualquer piloto com até 75 pontos de desvantagem em relação ao líder ainda tem chance de levar o título para casa. O líder é Rubens Barrichello, com 135 pontos; e o Top 10 se completa com Galid Osman (134), Thiago Camilo (126), Vitor Genz (120), Léo Torres (105), Jorge Martelli (100), Gabriel Casagrande (94), Victor Andrade (89), Cacá Bueno (66) e Alfredinho Ibiapina (62 pontos).