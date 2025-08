Notas Bandeirada

A 26ª edição da Copa Brasil de Kart , realizada entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, marcou a estreia de Guilherme Moleiro na F-4 Júnior, categoria com o maior grid do evento em Aracaju (SE). Após conquistar um pódio na semana anterior pela OKN Júnior, o piloto paranaense encarou o novo desafio de competir com karts de 4 tempos, enfrentando 25 adversários de diferentes estados do país. Moleiro largou em sexto, foi terceiro e quinto nas provas classificatórias, largou em quarto na Final, chegou a liderar a prova, mas enfrentou a pista escorregadia devido a chuva e cruzou a linha de chegada em quinto.

Rafael Suzuki

Foi sem dúvida uma etapa para ficar na memória por conta de um feito inédito: Rafael Suzuki cravou a primeira pole position na categoria Bronze Cup do GT World Challenge Europe Sprint, no último sábado, em Magny-Cours, na França. “A pole foi uma boa surpresa, bem legal, porque disputei contra vários pilotos profissionais de fábrica, que correm em dupla com os pilotos bronze. Nomes como Jake Dennis, que também disputa a Fórmula E, Ricardo Feller, entre outros caras muito bons”, destacou Suzuki. O grande desempenho na classificação, no entanto, não foi suficiente para assegurar um resultado expressivo. A bordo do Aston Martin #270 da equipe Comtoyou, Suzuki e Baptista terminaram em oitavo na corrida 1 no sábado e em 10º na 2 no domingo.