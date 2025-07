Notas Bandeirada

Thunder

Brasil - Em novo momento após uma fase de reestruturação, a fabricante de chassis Thunder Technology conquistou no último domingo (27) seu 11º título de campeã da Copa Brasil nos últimos sete anos. O novo sucesso se deu na 26ª edição da Copa Brasil, segunda competição mais importante do calendário do kartismo nacional, que teve as provas do Grupo 1 realizadas em Aracaju (SE), no Kartódromo Emerson Fittipaldi. O título chegou na F-4, destinada aos pilotos novatos entre as categorias de motores 4 tempos. Largando em 9º na última e decisiva corrida, a Final, o paulista Guilherme Bittencourt superou oito concorrentes para chegar à vitória – e ao título – com um segundo de vantagem para o segundo colocado.

Robson Schuinka

O cascavelense Robson Schuinka começou bem a 33ª edição do Rali dos Sertões, que começou domingo, em Goiânia (GO). Ele é o navegador do piloto português Ricardo Santos. Eles foram 29º na classificação geral no primeiro dia e 24º no segundo. Na categoria UTV Ultimate foram 15º no primeiro dia a 13º no segundo. Até o fechando desta edição, ainda não se tinha os resultados da etapa de ontem.