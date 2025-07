Notas Bandeirada

BANDEIRADA

Curitibanos conquistam 4 vitórias no Paranaense de Marcas e Turismo

A equipe curitibana B&B Racing Team, que conta com o apoio do Mustang VIP Club e Fabila Piovesani – Nutrição e Estilo foi ao pódio no último fim de semana, durante a 3ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo, realizada em Londrina, no Norte do Estado. No Racing Day do Paranaense em Londrina, […]