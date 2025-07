Notas Bandeirada

A Fórmula 1600 está de volta ao Autódromo de Interlagos (SP) depois de três meses longe do mais importante circuito do nosso automobilismo nacional : amanhã e domingo acontecerá a 6ª etapa da temporada 2025. A etapa marca a abertura da segunda metade do campeonato, e as disputas em todas as divisões estão extremamente competitivas; com o campeonato em aberto, o show dos pilotos mantém a marca registrada da categoria que levanta o público presente nos autódromos e mantém o expectador que acompanha as provas pelas telas atendo em todas as voltas.

Di Grassi

O Campeonato Mundial de Fórmula E chega à sua rodada decisiva neste fim de semana, com as etapas 15 e 16 sendo disputadas no tradicional Circuito ExCeL, em Londres, capital do Reino Unido. No calendário desde 2021, o traçado britânico é um dos mais emblemáticos da categoria elétrica, por combinar trechos internos e externos em sua extensão de 2.086 km. Também encerrando sua 11ª temporada na categoria, o brasileiro Lucas Di Grassi volta a um circuito que conhece bem e que já lhe rendeu bons resultados no passado, com pontos em todas as visitas ao circuito desde sua estreia. A missão agora é fechar com chave de ouro o primeiro ano da Lola Yamaha ABT na Fórmula E.