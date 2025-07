Notas Bandeirada

A temporada 2025 do TCR South America tem mostrado um fator em comum em todas as etapas: os pneus Hankook. Estreando este ano como fornecedora oficial da categoria, a marca sul-coreana não apenas se adaptou rapidamente aos diferentes circuitos do calendário, mas também impulsionou uma expressiva evolução nos tempos de volta. Em todas as pistas, os Hankook Ventus bateram os recordes anteriores, como aconteceu em Mercedes, na última rodada, quando Nelsinho Piquet cravou a pole com 1m16s926 – impressionantes 2,177 segundos abaixo da marca de 2024. Agora, o desafio será o Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar, que recebe a sexta etapa da temporada sábado e domingo.

Brasil - O cascavelense Pietro Sorbara conclui hoje um período de treinos iniciando ontem no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. Ele treinou com o equipamento da categoria Mini 2T, preparando-se para o Campeonato Brasileiro de Kart , que está marcado para novembro, no kartódromo catarinense. No Brasileiro, Pietro Sorbara deverá disputar também a categoria Cadete, tendo o Delcon Veículos, a EC Instalações Elétricas e a G18Tur como seus patrocinadores

Idealizada por Geraldo Affonso Ferreira, conselheiro de empresas listadas na B3 e com atuação destacada em organizações da sociedade civil – como a Plan International, Instituto Reciclar e Júnior Achievement –, uma novidade interessante no campo da gestão promete agitar o kartismo brasileiro. Com sua Assembleia de fundação realizada na última segunda-feira (14), a Motori Brasil – Clube de Automobilismo (@motoribrasil) chega para contribuir de forma estruturada para o desenvolvimento do kartismo no Brasil com um modelo de gestão ética, foco em formação e governança clara. Junto de Geraldo Affonso Ferreira está Otto Rezende, piloto veterano com longa trajetória no esporte e reconhecido por sua seriedade e dedicação ao automobilismo. Além disso, a Motori Brasil (@motoribrasil) propõe-se a ser uma ponte entre o kart de base e o automobilismo profissional e buscará atuar de forma colaborativa com federações, organizadores de campeonatos e entidades representativas do setor.