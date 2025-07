Notas Bandeirada

Brasil - Dois dos sobrenomes mais laureados do automobilismo brasileiro e mundial subiram ao topo do pódio domingo (20) na Stock Car Pro Series. Nelson Piquet Júnior venceu a corrida principal válida pela quarta etapa da temporada 2025, no Autódromo Velocitta, e coroou um fim de semana notável para a Scuderia Bandeiras, chefiada por Christian Fittipaldi. Baseado em Votorantim, no interior de São Paulo, o mais novo time da principal categoria do automobilismo brasileiro já havia comemorado o triunfo de Enzo Elias na sprint do último sábado em Mogi Guaçu (SP). É a primeira vez que Christian Fittipaldi e Nelson Piquet Júnior compartilham o pódio na Stock Car.

Gaetano é líder

O desfecho da etapa do fim de semana determinou mudança importante no campeonato da Stock Car, que tem agora um novo líder. Maior pontuador (116) no Velocitta, Gaetano Di Mauro chegou a 294 tentos após a quarta etapa da temporada. Em jornada complicada no interior paulista, Guilherme Salas agora é o segundo, com 252, enquanto Felipe Fraga recuperou terreno e subiu para terceiro, somando 244. A próxima etapa da temporada 2025 da Stock Car Pro Series já tem data marcada e será disputada no fim de semana de 15 a 17 de agosto no Circuito dos Cristais, em Curvelo, Minas Gerais.