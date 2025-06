Notas Bandeirada

Animado pela vitória conquistada na 1ª etapa em Interlagos em abril, Paulo Willemann Filho viveu um novo fim de semana de estreia, desta vez no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), onde disputou a 2ª rodada do campeonato. Ele largou na pole position, foi terceiro na primeira prova após enfrentar problemas com o câmbio; na segunda não conseguiu engatar a primeira marcha na largada, caindo para último, e em 12 voltas superou diversos concorrentes para assumir a liderança na última volta e vencer.

Brasil - Após um início extremamente positivo, quando venceu logo em sua estreia, Paulo Willemann Filho (Leo Madeiras) voltou a competir na Fórmula Delta, categoria em que o piloto mato-grossense faz sua estreia no automobilismo após várias temporadas de sucesso no kartismo .

Higor Becker

O jovem talento do kartismo, Higor Becker, sagrou-se campeão da categoria Cadete do Sul-Brasileiro de Kart, evento que agitou o Kartódromo Techspeed, em Nova Santa Rita, Região da Grande Porto Alegre (RS), no último final de semana. Em sua primeira vez no desafiador traçado gaúcho, a conquista de Becker não foi apenas um título, mas uma demonstração da sua adaptabilidade e garra, que o consolidou como uma promessa no esporte a motor.

Nicolas Guth

Para um piloto de kart, comemorar seu aniversário competindo é um dos melhores presentes possíveis. E o que dizer quando este dia é premiado com a conquista de um título? Pois foi exatamente desta forma que Nicolas Guth (MGA – Metalúrgica Golden Art’s/CVD Medicina Diagnóstica/Ouro Fértil Fertilizantes/CRG Brasil) comemorou seu aniversário de 13 anos no último sábado (21): tornando-se bicampeão sul-brasileiro, com uma campanha invicta de três vitórias em três corridas disputadas na OK Júnior, categoria que competiu com motores, carburadores e escapamento sorteados.

A 28ª edição do Campeonato Sul-Brasileiro foi realizada no Circuito Internacional Techspeed, em Nova Santa Rita (RS).