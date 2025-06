Notas Bandeirada

BANDEIRADA

Cirino volta a vencer na Copa Truck

Brasil - O paranaense Wellington Cirino (Iveco) venceu domingo a corrida 2 da 4ª etapa da Copa Truck, disputada no Autódromo do Tarumã, em Viamão, no Rio Grande do Sul. A última vitória do piloto de Francisco Beltrão tinha sido em Campo Grande em 2024. A prova terminou com um grande susto em razão do […]