Notas Bandeirada

Pietro Sorbara considerou mais ou menos sua estreia na categoria Mini 2T, sábado, na 3ª etapa da Copa Beto Carrero, disputada no Kartódromo Beto Carrero , em Penha, Santa Catarina. Ele conclui a prova em 12º, marcando 11 pontos para o classificação da competição. Pietro sofreu com o acerto do equipamento e agora já passa a pensar na próxima etapa. Já no Metropolitano de Cascavel Pietro continua competindo na categoria Cadete .

Alexander Montiel

Alexandre Rafael Montiel foi outro cascavelense que teve participação na copa Beto Carrero abaixo do esperado. Ele conquistou o 14º na categoria F-4 Júnior e marcou três pontos.

Toledanos

Os irmãos toledanos consideraram que os resultados na 3ª etapa da Copa Beto Carrero, disputada sábado, no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina, ficaram abaixo do esperado. Caetano Cavalcante terminou na sétima colocação na categoria Cadete. Enquanto que Bernardo Cavalcante foi o 19º em sua estreia na categoria OK-N Júnior. Diogo Cavalcante, pai e chefe de equipe de Caetano e Bernardo, argumenta que mesmo com os resultados abaixo do esperado, o fim de semana serviu para corrigir alguns problemas que surgiram e fazer ajustes para a próxima etapa, já pensando no Campeonato Brasileiro, marcado para novembro, no kartódromo catarinense.