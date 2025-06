Notas Bandeirada

Mega Kart

Brasil - Quatro vitórias, uma dobradinha, uma pole e sete pódios. Assim, foi o último final de semana de competições da fabricante de chassis Mega Kart, que esteve presente no Kartódromo de Guapimirim, na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. Competindo na 3ª etapa do Campeonato Carioca, a Mega Kart venceu nas duas categorias de base do kartismo nacional, com João Pedro Sobral na Mirim e Ayrton Monteiro na Cadete. A Mega Kart venceu em outras duas categorias: Theo Motta – autor da pole position – levou a fabricante ao alto do pódio na F-4 Novatos, enquanto Leonardo Canto e Otto Vannier garantiram a dobradinha da fabricante na F-4 Grand Sênior.