Notas Bandeirada

Invasão

O Autódromo de Interlagos será palco de uma celebração inédita no automobilismo brasileiro. No domingo, 13 de julho, após a etapa do FIA World Endurance Championship (WEC), o público poderá invadir a pista – uma tradição das 24 Horas de Le Mans – e, na sequência, curtir um show histórico com o Capital Inicial, que encerra o Rolex 6 Horas de São Paulo com energia de sobra e clima de celebração. Essa será a primeira vez que a famosa “invasão de pista” acontece oficialmente desde o retorno do WEC ao Brasil.

Akyu Myasava

Akyu Myasava será o representante de Cascavel na 2ª etapa da Stock Light, que será disputada neste sábado e domingo, no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul.