Notas Bandeirada

Lucas Kuhn intensifica treinos para o Sul-Americano

Brasil - O paranaense Lucas Kuhn (L8/Mobisig), de 13 anos, será um dos representantes do Brasil no Campeonato Sul-Americano de Kart, marcado para ser disputado de 24 a 27 de julho no Chile. Kuhn competirá na categoria OK Júnior com pilotos de vários países da América do Sul. O campeão sul-americano receberá como prêmio a […]