Notas Bandeirada

Helio Castroneves

Equipe multicampeã da Stock Car Pro Series, a A.Mattheis Motorsport anunciou ontem que Helio Castroneves passará a integrar o time baseado em Petrópolis (RJ), ao lado de Thiago Camilo e Cesar Ramos, dois nomes sempre listados entre os favoritos a vitórias e ao título na principal categoria do automobilismo brasileiro. A mudança vem após Castroneves fazer sua estreia na temporada 2025 da Stock Car em Interlagos pela equipe RTR Sport Team. O piloto, no entanto, não disputou a segunda etapa, em Cascavel, por coincidir com as 500 Milhas de Indianápolis, no último fim de semana. Mas agora o paulistano está de volta para o restante da temporada.

César Braga

Com apenas 12 anos, o piloto César Braga já está com os olhos voltados para a próxima curva: neste sábado (31), ele será um dos representantes do Centro-Oeste na Copa Bradesco São Paulo de Kart, disputada no tradicional Kartódromo Granja Viana, competindo simultaneamente nas categorias Rotax Mini Max e F4 Júnior. A performance recente no Campeonato Goiano de Kart solidificou o potencial de Braga. Competindo pela primeira vez na categoria F-4 Júnior em casa, ele demonstrou garra ao conquistar uma vitória logo na sua estreia.