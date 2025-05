Notas Bandeirada

Salão de festas

O autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, parecia um salão de pontas ontem. Tudo porque o diretor da categoria Rafael Hidalgo e o piloto Bruno Mânica estavam comemorando mais um ano de vida.





Vinícius Canhedo

O retorno de Vinícius Canhedo às pistas não representa apenas uma vitória esportiva, mas também um movimento estratégico que tem atraído o olhar de grandes marcas. Coca-Cola, Sprite, Powerade, Petrobras, +Mu, Grupo Brasal, Tayna Alimentos, Podium Lubrax, BR Mania, B.Side Investimentos e Alves & Santos Distribuição são algumas das empresas que agora apostam no piloto brasiliense, símbolo de superação e reinvenção no cenário do automobilismo nacional. Após quase duas décadas afastado do esporte para se dedicar ao triatlo, onde conquistou títulos nacionais e representou o Brasil em campeonatos mundiais, Canhedo retomou sua carreira no automobilismo com um feito marcante: subiu ao pódio logo na estreia na Nascar Brasil Series, na etapa anterior, em Londrina. A apresentação oficial de seus patrocinadores será neste fim de semana, em Interlagos, quando disputa a 3ª etapa da temporada.