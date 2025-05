Notas Bandeirada

Fórmula Fusca

Cascavel - No próximo domingo (18), o Autódromo de Cascavel será palco da estreia histórica da Fórmula Fusca, uma nova categoria que já nasce com a responsabilidade de integrar o cronograma preliminar da Fórmula Truck, a categoria mais popular do automobilismo brasileiro. A primeira corrida contará com duas baterias: a primeira às 9h55 e a segunda às 15h50.

Rali Erechim

O Erechim Rali Brasil (ERB) acaba de divulgar em suas redes sociais no Facebook e Instagram, o Mapa para o Público. Este documento, que pode ser exibido em aplicativos de mapas em aparelhos de smartphones, auxilia o público a localizar pontos para assistir a corrida. O pedido, no entanto, é que os Pontos de Público divulgados sejam respeitados. “Temos um ponto indicado no mapa para cada especial do rali. São locais com fácil acesso, com espaços para estacionamentos e posicionamento das pessoas. Então pedimos que as escolhas contemplem estes pontos”, destaca o presidente do Erechim Auto Esporte Clube, Felipe Costa. O evento começa na quarta-feira, dia 21, e vai até o domingo, dia 25, valendo pelo Campeonato Sul-Americano, Brasileiro e Gaúcho de Rali de Velocidade.