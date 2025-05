Notas Bandeirada

Stock Car

A Stock Car Pro Series inaugurou oficialmente uma nova era em sua história e no automobilismo brasileiro como um todo. A tarde de domingo (4) representou a primeira corrida da nova era da categoria, agora acelerando em carros da plataforma SUV depois de 45 anos com os modelos de silhueta Sedan. O Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, foi palco de um acontecimento ímpar, em que os melhores pilotos em ação no esporte a motor nacional e três marcas — Mitsubishi, Chevrolet e Toyota — inauguraram uma fase que promete aliar tecnologia, performance, conectividade, segurança e maior interação com o público. A primeira vitória da nova era ficou com Felipe Fraga, que liderou a Mitsubishi com seu primeiro triunfo a bordo do Eclipse Cross preparado pela 12 vezes campeã Eurofarma RC.

Stock Light

Enzo Bedani (na corrida 1 no sábado e na 3 no domingo) e Felipe Barrichello Bartz (na corrida 2 no domingo) foram os vencedores da etapa de abertura da temporada 2025 da Stock Cara Light, disputada no fim de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A 2ª etapa será disputada no dia 8 de junho, no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul.