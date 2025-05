Notas Bandeirada

Vinícius Canhedo

Em 2025, Vinícius Canhedo faz um retorno emblemático ao automobilismo, encerrando um hiato de 20 anos com um feito que traduz toda a sua trajetória: um pódio logo na estreia pela classe Challenge da Nascar Brasil. Mais do que uma volta às pistas, trata-se de um reencontro com suas raízes, com sua família e com a essência de sua paixão pelo esporte. Formado no kart entre 1996 e 2000, Vinícius brilhou na Fórmula 3 Light e na Fórmula Renault entre 2003 e 2004, sendo apontado como uma das grandes promessas da geração. No entanto, sua carreira nos monopostos foi interrompida por desafios familiares que o afastaram das pistas. Foi nesse período que, incentivado pela esposa, iniciou no mountain bike e encontrou no triatlo uma nova maneira de canalizar sua disciplina e força de vontade.