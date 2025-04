Notas Bandeirada

Copa HB20

Brasil - A Copa Hyundai HB20 realiza neste fim de semana, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, uma etapa histórica para a competição. Criada em 2019, a categoria alcançará a marca de 100 corridas no circuito paranaense, um feito que comprova o sucesso e a consolidação do campeonato no calendário esportivo nacional.

Pedro Perondi

No último fim semana pilotos e equipes disputaram a 2ª etapa da Copa Beto Carrero, competição que serve como preparação para a 60ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, marcada para novembro. Dentre os mais de 160 pilotos participantes, Pedro Perondi (CPAF Fertilizantes/Doc Men) foi um dos principais nomes da OK-N Júnior, categoria de caráter internacional que reuniu 18 inscritos no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC). O sul-mato-grossense radicado em Santa Catarina conquistou o 3º lugar e subiu de quarto para vice-líder na classificação do campeonato.