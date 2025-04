Notas Bandeirada

Drift na Ceasa

Brasil - A Ceasa de Curitiba será palco do DKBR etapa Ceasa sábado e domingo, marcando o retorno do esporte automobilístico após 12 anos de hiato na região, desde o fechamento do autódromo de Pinhais. O evento promete agitar a cidade com a participação de mais de 35 pilotos, entre profissionais e amadores, que mostrarão suas habilidades em uma pista projetada especialmente para a prática do Drift. Para acomodar o público e garantir uma experiência completa, será montada uma infraestrutura de mais de 25 mil m², que contará com áreas de boxes, exposição de 200 carros, praça de alimentação, kart drift, área para crianças e um espaço VIP.

Theo Morgado

Bicampeão brasileiro em 2024, seu ano de estreia na categoria Cadete, o goiano Theo Morgado foi o principal nome da categoria Rotax Mini Max no último sábado (29) no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP). Integrante da equipe Academia de Pilotos, Morgado disputou a 2ª etapa da Copa São Paulo, um dos principais campeonatos em caráter estadual no Brasil, que dá a seu campeão uma vaga para disputar o Rotax Max Finals, também conhecido como o Campeonato Mundial dos motores Rotax. Depois do sexto lugar na abertura da temporada, sábado Morgado largou na pole position e se sagrou vencedor da etapa, depois de ganhar as duas primeiras baterias e ser segundo na terceira.