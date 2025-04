Notas Bandeirada

TCR

Brasil - O TCR South America concluiu domingo (30) a etapa inaugural da temporada 2025. O Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio, em Rosário, na Argentina, foi palco de duas movimentadas corridas, repletas de grandes ultrapassagens e disputas empolgantes. Diante de bom público, os pilotos da casa subiram ao topo do pódio: com o Civic Type R FL5 da Honda YPF Racing, Leonel Pernía tirou proveito da sua experiência para triunfar na corrida que abriu o campeonato, no período da manhã. Já na prova que complementou a rodada, destaque maior para o campeão de 2022: com layout do capacete inspirado no seu ídolo, Ayrton Senna, Fabricio Pezzini cruzou a linha de chegada em primeiro lugar com o Cupra Leon VZ da equipe carioca W2 ProGP.

Brasileiros no TCR

Os brasileiros tiveram uma jornada de êxito no TCR em Rosário. Na Corrida 2, Nelsinho Piquet terminou na segunda colocação com o Honda Civic Type R FL5 preparado pela Squadra Martino, seguido pelo atual campeão, Pedro Cardoso, a bordo do Peugeot 308 GTI TCR #1 da igualmente campeã PMO Racing. À tarde, Cardoso terminou em segundo na prova, enquanto a estreante catarinense Maria Nienkötter venceu a disputa na Copa Trophy. Raphael Reis ficou muito perto de terminar a segunda prova no pódio, mas um problema quando restavam poucas voltas para a bandeirada tirou do brasiliense a chance de marcar um bom resultado.