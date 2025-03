Notas Bandeirada

Koenigkan

Vencedor da 1ª edição da FIA Regional Cup de Kart Brasil na categoria OK FIA, o brasiliense Gabriel Koenigkan inicia sábado (29) sua trajetória para estar mais uma vez na final e brigar pelo bicampeonato na edição de 2025. A primeira classificatória deste ano acontecerá junto com a 2ª etapa da Copa São Paulo de Kart KGV, no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), para as categorias OK e OK Júnior.

Carioca de Kart

O próximo sábado (29) marcará o início de mais uma temporada do kartismo do Rio de Janeiro. Em Guapimirim, na Região Serrana do Estado, pilotos e equipes disputarão a 1ª etapa do Campeonato Carioca, que já se aproxima da casa de 100 inscritos. As provas serão nas categorias Mirim, Cadete, F-4 Novatos, F-4 Júnior, F-4 Sênior, F-4 Super Sênior, F-4 Graduados, F-4 Graduados Rookie, Júnior, Sprinter, Sênior, Grand Super Sênior, que disputarão duas baterias cada uma, todas no sábado, dia em que também será realizada a bateria das divisões Super Rental Leve e Médio.