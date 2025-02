Notas Bandeirada

César Braga

Brasil - O jovem César Braga avaliou a sua estreia na Copa São Paulo, no último sábado, como positiva, apesar dos desafios que enfrentou com o ajuste do motor e a falta de experiência no traçado de alta velocidade do kartódromo Granja Viana. A categoria Mini Max Rotax reuniu 17 pilotos, e o estreante goiano encerrou a sua participação na 11ª colocação após três provas competitivas, destacando o grande aprendizado adquirido em meio a pilotos mais experientes tanto de kart quanto do traçado.