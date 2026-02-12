Descubra como foram os treinos da Fórmula 1, com Lando Norris liderando e Max Verstappen logo atrás - Foto: Divulgação
Descubra como foram os treinos da Fórmula 1, com Lando Norris liderando e Max Verstappen logo atrás - Foto: Divulgação

Atual campeão, o inglês Lando Norris, da McLaren, foi ontem o mais rápido do primeiro dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 no circuito do Bahrein. Em melhor volta das 65 que deu e fez o tempo de 1m34s669, ao passo que o holandês Max Vertappen, da Red Bull, se classificou em seguindo com 1m34s798, andando apenas 30 voltas. A Audi mandou seus dois pilotos à pista. O brasileiro Gabriel Bortoleto andou pela manhã apenas para checagem geral do carro e à tarde o alemão Nico Hulkenberg deu somente 28 voltas e ficou como o nono mais rápido com  1m36s861.

