Atual campeão, o inglês Lando Norris, da McLaren, foi ontem o mais rápido do primeiro dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 no circuito do Bahrein. Em melhor volta das 65 que deu e fez o tempo de 1m34s669, ao passo que o holandês Max Vertappen, da Red Bull, se classificou em seguindo com 1m34s798, andando apenas 30 voltas. A Audi mandou seus dois pilotos à pista. O brasileiro Gabriel Bortoleto andou pela manhã apenas para checagem geral do carro e à tarde o alemão Nico Hulkenberg deu somente 28 voltas e ficou como o nono mais rápido com 1m36s861.
Noris lidera primeiro dia de treinos
Drugovich encarra rodada dupla da Fórmula E na Arabia Saudita
A primeira rodada dupla da temporada da Fórmula E é o compromisso do brasileiro Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo) a partir desta quinta-feira (12) no Jeddah Corniche Circuit, em Arábia Saudita. Piloto da equipe Andretti Fórmula E, Felipe Drugovich chegou otimista para a disputa da 4ª e 5ª etapa do ano, especialmente depois do ótimo rendimento […]
Álvaro Medeiros tem uma experiência na Europa
A 2ª etapa da WSK Super Master Series, disputada no fim de semana no Kartódromo Internazionale Napoli, em Sarno, na Itália, marcou mais um capítulo da temporada de estreia de Álvaro Medeiros no kart europeu. Integrando a equipe de fábrica da Tony Kart, o brasiliense de 10 anos, disputou a Final da categoria Mini Gr.3, […]
Stock Car fora da Rede Globo
Depois de 26 anos, a Stock Car está fora da Rede Globo. A emissora carioca não renovou contrato com a Vicar, promotora da categoria. A Stock Car chegou à Globo por influência do narrador Galvão Bueno e tinha o objetivo de aumentar a audiência do programa Esporte Espetacular, nas manhãs de domingos. A assessoria de […]
Metropolitano de Kart de Curitiba tem início com boas provas no Kart Park
O Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba teve início no último sábado (7), com boas provas na pista do Kart Park, em São José dos Pinhais, na região Metropolitana de Curitiba. A promoção e organização foram do Kart Park Esporte e Lazer, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPRA), com apoio da Copel, por […]
Kart do Paraná tem a primeira prova do ano
O kart do Paraná terá neste sábado (7), a primeira prova do ano, com a disputa da etapa de abertura do Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba, no Kartódromo Kart Park, em São José dos Pinhais, região Metropolitana de Curitiba. Ao todo, o Paraná terá 10 campeonatos de kart nesta temporada. Campeonato Metropolitano de Kart […]
Firás Fahs inicia a agitada temporada de 2026 ao disputar
O paranaense Firás Fahs inicia neste sábado (7), a agitada temporada de 2026, quando disputará a etapa de abertura da Copa São Paulo Light de Kart, no Kartódromo de Interlagos, na Capital Paulista. A novidade é que o representante de Foz do Iguaçu irá estrear na categoria Shifter, defendendo a equipe Bravar. Campeão da Copa […]