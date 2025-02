Neto de Pedro Muffato estreia nas pistas no Regional de Marcas

Cascavel - A estreia de George Mufffato Pompeu é uma das atrações da etapa de abertura do Campeonato Regional de Marcas, que será disputada neste sábado (22), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Serão disputadas as categorias Classe 1, Classe 2, 1.6 MBR, 2.0 MBR e Força Livre. Também fará parte da programação a Copa Witz, categoria com carros Toyota do Paraguai. A promoção e organização serão do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

George tem 22 anos e até agora participava de provas de arrancada. Ele é filho de Renato Pompeu, piloto de arrancada; sobrinho de David Muffato, piloto da Endurance Brasil e campeão da Stock Car em 2003; e neto de Pedro Muffato, que aos 84 anos, é uma das estrelas da Fórmula Truck. Ele irá competir na Classe 2 com um Ford Fiesta e seu batismo ocorreu na tarde desta sexta-feira, quando enfrentou chuva logo em seu primeiro treino. “Foi uma experiência fantástica pilotar na chuva no meu primeiro treino. Salvei uma rodada na entrada da reta e fui melhorando meu tempo a cada treino. Estou confiante para as quatro baterias deste sábado”, acentua George.