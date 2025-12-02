Brasília - A reinauguração do Autódromo de Brasília, no último fim de semana, entrou para a história do automobilismo brasileiro. Com grande público nas arquibancadas, o domingo (30) foi de muita festa para a família Piquet. Nelsinho largou da pole position, liderou boa parte da corrida e completou a apoteose com vitória consagradora na Corrida 2 da 11ª etapa da Stock Car, arrancando muitos aplausos nas arquibancadas e emocionando o pai, o tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, que lhe entregou o troféu de vencedor no pódio, no Distrito Federal.