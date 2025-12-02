Brasília - A reinauguração do Autódromo de Brasília, no último fim de semana, entrou para a história do automobilismo brasileiro. Com grande público nas arquibancadas, o domingo (30) foi de muita festa para a família Piquet. Nelsinho largou da pole position, liderou boa parte da corrida e completou a apoteose com vitória consagradora na Corrida 2 da 11ª etapa da Stock Car, arrancando muitos aplausos nas arquibancadas e emocionando o pai, o tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, que lhe entregou o troféu de vencedor no pódio, no Distrito Federal.
BANDEIRADA
Nelsinho Piquet vence a Stock Car em casa
BANDEIRADA
Stock Light define campeão de 2025
Brasília - É chegada a hora da decisão. Neste sábado e domingo o Autódromo de Brasília, que será reinaugurado, vai acelerar para a 6ª e última etapa da Stock Light. Em terreno desconhecido para todos os pilotos, será definido o campeão da temporada 2025. Enzo Bedani, Felipe Barrichello Bartz, Léo Reis, Alfredinho Ibiapina e Guto […]
BANDEIRADA
Chuva tira chances de Firás Fahs disputar o título no Brasileiro de Kart
Brasília - O paranaense Firás Fahs esteve entre os mais rápidos em todos os treinos livres, treinos classificatórios e provas classificatórias, e estava na disputa pelo título da categoria OK-N no Campeonato Brasileiro de Kart, quando veio a chuva e tudo mudou. A final do Grupo 1 foi disputada sábado (22), no Kartódromo Beto Carrero, […]
BANDEIRADA
Corbélia abre as disputas do SuperMotocross de Verão
Brasília - A cidade de Corbélia vai ser palco neste sábado (29) e domingo de um evento inédito no Paraná e no Brasil. Trata-se do 1º SuperMotocross de Verão e 1º GP SMX Cidade das Flores. O SuperMotocross é a mais nova modalidade do cross, que surgiu da junção do motocross com o supercross, sendo […]
BANDEIRADA
Notas Bandeirada
Estatísticas Brasília - As estatísticas do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro de Kart, que teve as provas finais sábado (22), no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina, apontaram São Paulo, com maior número de participantes. Foram 81 paulistas na pista. Em segundo Santa Catarina, com 63; e o Paraná ocupa a terceira colocação com […]
BANDEIRADA
Presidente da FPrA faz aniversário
Brasília - Em meio a preparação para um fim de semana com vários eventos no Estado, Rubens Gatti, presidente da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), dará uma pausa dos trabalhos nesta quinta-feira para comemorar seu aniversário. A comemoração surpresa foi preparada pela esposa Sandra. Neste fim de semana o automobilismo paranaense terá competições em Telêmaco […]
BANDEIRADA
Velocidade na Terra encerra a temporada em Telêmaco Borba
Brasília - Com a expectativa de um grande público, o Autódromo Municipal de Telêmaco Borba encerra neste sábado (29) e domingo a temporada de Velocidade na Terra do Paraná de 2025. Serão conhecidos os campeões do Paranaense de Velocidade na Terra e do Paranaense de Kartcross. A promoção e organização serão do Automóvel Clube de […]