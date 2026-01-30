Brasil - O automobilismo brasileiro conquista as maiores telas do mundo com 2DIE4: 24 Horas no Limite, primeiro filme nacional concebido e lançado em IMAX. Estrelado por Felipe Nasr, tricampeão das 24 Horas de Daytona, o longa mergulha o espectador na experiência das 24 Horas de Le Mans, a prova de resistência mais icônica do esporte a motor. Dirigido pelos irmãos André e Salomão Abdala, os mais jovens cineastas da história a assinar um filme no formato IMAX, o documentário chega aos cinemas brasileiros em 30 de abril, com distribuição da O2 Play, redefinindo os limites entre cinema, esporte e imersão sensorial.
Mega Kart
A Mega Kart, fabricante de chassis e componentes para o kartismo, iniciou a temporada 2026 da melhor maneira possível. No último fim de semana, em Paulínia (SP), a empresa venceu a prova Três Horas San Marino na categoria F4 Novatos. A vitória foi conquistada pela dupla de pilotos Pedro Leone e Raphael Fiore. Além deste resultado extremamente significativo, a Mega Kart foi vice-campeã na classificação geral com os pilotos Caio Murari e João Murari.