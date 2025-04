Nascar Brasil terá corrida ao pôr do sol

BANDEIRADA

Francês retorna ao Moto1000GP na abertura da temporada em Cascavel

Londrina - O Moto1000GP realizará as provas de abertura da temporada 2025 do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade neste fim de semana em Cascavel. A tradicional pista do esporte a motor brasileiro desafiará os melhores pilotos do Brasil e da América Latina em provas disputadas sábado e domingo no Autódromo Internacional Zilmar Beux. A programação completa […]