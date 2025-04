Nascar Brasil desembarca em Londrina

Londrina - A Nascar Brasil terá seu próximo desafio em Londrina com a realização da etapa Sunset Race. A cidade localizada ao Norte paranaense receberá a partir desta quinta-feira (10), as máquinas do campeonato para a segunda etapa da temporada 2025, com atividades oficiais na sexta-feira com treino extra e um treino livre e as corridas neste sábado e domingo, no Autódromo Internacional Ayrton Senna.