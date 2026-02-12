Saiba mais sobre as estreias de Matias e Murilo Dominguez em Interlagos e suas impressionantes performances no kart - Foto: Divulgação
São Paulo - O último sábado (7) foi um dia de estreias para os irmãos maranhenses Matias e Murilo Dominguez (Grupo Mateus/Skyler/Aleatory/Autopel), que competiram no tradicional Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, na capital paulista. Eles passam a competir ONS Motorsport, equipe oficial da fabricante Bravar. Matias conquistou o sétimo lugar na categoria OK-N, sendo o segundo entre os Rookies; e Murilo também segundo colocado, competindo na categoria Mini.

