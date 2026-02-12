São Paulo - O último sábado (7) foi um dia de estreias para os irmãos maranhenses Matias e Murilo Dominguez (Grupo Mateus/Skyler/Aleatory/Autopel), que competiram no tradicional Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, na capital paulista. Eles passam a competir ONS Motorsport, equipe oficial da fabricante Bravar. Matias conquistou o sétimo lugar na categoria OK-N, sendo o segundo entre os Rookies; e Murilo também segundo colocado, competindo na categoria Mini.
BANDEIRADA
Murilo e Matias Dominguez vão ao pódio
Mais NotíciasMais artigos
BANDEIRADA
Stock Car fora da Rede Globo
São Paulo - Depois de 26 anos, a Stock Car está fora da Rede Globo. A emissora carioca não renovou contrato com a Vicar, promotora da categoria. A Stock Car chegou à Globo por influência do narrador Galvão Bueno e tinha o objetivo de aumentar a audiência do programa Esporte Espetacular, nas manhãs de domingos. […]
BANDEIRADA
Metropolitano de Kart de Curitiba tem início com boas provas no Kart Park
São Paulo - O Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba teve início no último sábado (7), com boas provas na pista do Kart Park, em São José dos Pinhais, na região Metropolitana de Curitiba. A promoção e organização foram do Kart Park Esporte e Lazer, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPRA), com apoio […]
Metropolitano
Kart do Paraná tem a primeira prova do ano
São Paulo - O kart do Paraná terá neste sábado (7), a primeira prova do ano, com a disputa da etapa de abertura do Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba, no Kartódromo Kart Park, em São José dos Pinhais, região Metropolitana de Curitiba. Ao todo, o Paraná terá 10 campeonatos de kart nesta temporada. Campeonato […]
Shifter no Light
Firás Fahs inicia a agitada temporada de 2026 ao disputar
São Paulo - O paranaense Firás Fahs inicia neste sábado (7), a agitada temporada de 2026, quando disputará a etapa de abertura da Copa São Paulo Light de Kart, no Kartódromo de Interlagos, na Capital Paulista. A novidade é que o representante de Foz do Iguaçu irá estrear na categoria Shifter, defendendo a equipe Bravar. […]
NOTAS BANDEIRADA
Festança
São Paulo - A diretoria do Automóvel Clube de Cascavel marcou para o próximo dia 26 uma festança na sede do clube, no Autódromo Zilmar Beux, quando fará a entregue da premiação aos campeões do Campeonato Regional de Marcas do ano passado e divulgará o calendário da temporada deste ano. Rali Cuesta Pilotos e navegadores […]
BANDEIRADA
Otto Machado acelera em Interlagos
São Paulo - Aos 14 anos, Otto Machado dá mais um passo importante em sua carreira. Sábado, ele estreia na categoria Sprinter 2T da Copa São Paulo Light de Kart, no Kartódromo de Interlagos, defendendo a equipe A8 Racing. Natural de Blumenau (SC), o jovem piloto chega motivado para a abertura do campeonato após mostrar […]