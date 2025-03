Muffato tem fim de semana de altos e baixos em Rivera

O fim de semana foi de altos e baixos para o cascavelense Pedro Muffato, da equipe Muffatão/Açucareira Energy, no Autódromo Eduardo P. Cabrera, no Uruguai.

Pedro Muffato foi o quarto nos treinos livres da sexta-feira. No sábado sofreu um incidente no terceiro treino livre, quando escapou na entrada dos boxes após a direção travar. Ele acabou batendo no muro dos boxes, ficando sem condições de participar do quarto e último treino livre. Apesar de não ter sofrido ferimentos, os membros da equipe precisaram trabalhar rápido para recuperar o caminhão para o classificatório.

A prova de domingo, válida pela categoria GT, foi agitada, com incidentes e bandeiras amarelas. Muffato, que largou em quarto, conseguiu se manter na disputa pelas primeiras posições até a última relargada, faltando menos de dois minutos para o fim da prova. Relargando em quinto, ele caiu para décimo após escapar da pista devido a óleo no asfalto. “Eu dei uma escapada porque peguei um pouco de óleo e, como era asfalto novo, achei que estava seco. Acabei facilitando um pouco, isso é verdade. Por outro lado, foi bom porque eu queria testar algumas modificações que não consegui fazer, já que praticamente não treinei no sábado”, explicou Muffato.

No Troféu SpeedMax, última atividade do dia, Pedro largou em 10º e já estava na quinta colocação ao fim da primeira volta, quando passou a pressionar Álvaro Bendo na disputa pela quarta posição. No início da segunda volta, conquistou a quarta colocação, enquanto Bendo era o terceiro. Pedro seguiu na busca pela ponta, ultrapassando Nilton Jacobsen em seguida.