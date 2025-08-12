Muffato e Queirolo dão show no Endurance Brasil em Cascavel

Cascavel e Paraná - A vitória foi do trio formando por Lucas Foresti, Rafael Martins e Vitor Foresti, que completaram 176 voltas em 3h21m07s634. Mas no show na 4ª etapa do Endurance Brasil, disputada sábado, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, foi da dupla formada pelo cascavelense David Muffato e pelo paulista Pedro Queirolo.
A dupla da TMG Racing, a bordo do protótipo AJR #35, enfrentou um desafio logo antes da classificação. Um acidente no último treino livre, na sexta-feira, impossibilitou a participação no treino oficial e obrigou a equipe a passar a noite em claro reconstruindo o carro. O trabalho incansável garantiu que o AJR estivesse competitivo já no warm-up.
Largando da 17ª posição, David Muffato assumiu o primeiro stint e Pedro Queirolo fez o último recebendo a bandeirada final. A estratégia foi pautada por revezamentos inteligentes e paradas estratégicas durante as entradas do safety car para o chamado “Splash and Go”. Foram três pit stops obrigatórios de cinco minutos, com a última parada ocorrendo quando restavam 50 minutos para o fim.
Para o cascavelense David Muffato a corrida foi fantástica. “Claro que sonhamos com a vitória, mas não há nada a reclamar. A equipe virou a madrugada sem dormir por causa do acidente, e todos estão de parabéns pelo esforço e pela velocidade com que deixaram o carro pronto. No warm-up, já vimos que seria competitivo e, junto com o Thiago Meneguel, definimos a estratégia que funcionou muito bem”, destacou.
Próximos Desafios e Resultados
Próximo desafio do Endurance Brasil será uma rodada dupla (5ª e 6ª etapas) no autódromo Velocitta, nos dias 20 e 21 de setembro.
Resultado da etapa de Cascavel do Endurance Brasil/Top 10:
1º) #42 Lucas Foresti/Rafael Martins/Vitor Foresti (L), P1, 176 voltas, 3h21m07s634
2º) #43 Pedro Queirolo/David Muffato, P1, a 7.532
3º) #88 Fernando Gorayeb/Adriano Buzaid, P1, a 1 volta
4º) #22 Daniel Lancaster/André Moraes Jr./ Flavio Abrunhoza (L), P1, a 4 voltas
5º) #18 Fernando Poeta/Cole Loftsgard/Andersom Toso/Cláudio Ricci (L), P1, a 5 voltas
6º) #75 Henrique Assunção/ C. Rocha (L), P1, a 6 voltas
7º) #55 Marçal Muller/Ricardo Maurício/Marcel Visconde (L), GT3, a 8 voltas
8º) #8 Enzo Elias /André Rosário/Miguel Rosário(L), GT3, a 9 voltas
9º) #117 Gaetano Di Mauro/ Arthur Pavie/Guilherme Bottura, P1, a 13 voltas
10º) #44 Giuliano Bertuccelli/Enrico Pedrosa/Luiz Landi, GT4, a 19 voltas