Motor tira vitória de Duda Conci na penúltima volta em Interlagos

São Paulo - Corrida só termina na bandeirada. Isto é aplica perfeitamente ao que aconteceu domingo, no Autódromo de Interlagos, na abertura da temporada da Fórmula Truck. Duda Conci, paranaense de Cafelândia, largou na pole position e liderava a prova da categoria F-Truck com folga, até que no final da penúltima volta, seu Ford Cargo começou a perder rendimento, permitindo que o paraguaio Geovani dos Santos, que já se contentava com o segundo lugar, partiu para cima e assumiu a liderança. Duda também perdeu o segundo lugar para o gaúcho Tiago Bellaver.

Duda diz estar tranquilo pelo fim de semana ter sido quase perfeito. “Falar que não queria ganhar seria muito inconsequente, mas fazer a pole e ficar na frente a corrida toda mostra que estamos preparados, mas como sempre falamos corrida é corrida”, frisa Duda, acrescentando que o caminhão “laranjão” voltou a ser competitivo.

Geovani conquistou sua terceira vitória na Fórmula Truck, completando 19 volta. Ele recebeu a bandeirada 1s786 à frente do gaúcho Tiago Bellaver, que com um Mercedes-Benz se classificou na segunda colocação. Duda Conci, mesmo com o problema no motor, garantiu a terceira posição, ficando à frente do paranaense Fábio Claudino, que estava estreando na categoria, e que conquistou o quarto lugar; o paulista Daril Amaral obteve a quinta colocação, ao passo que o paranaense Sérgio Chilik, outro estreante, chegou na sexta colocação e fechou o grupo dos pilotos que foram ao pódio.

Geovani Tavares destaca a importância de vencer em Interlagos, tempo do automobilismo, e só tem que Agradecer a Deus. “É emocionante ganhar em Interlagos e da forma como foi, melhor ainda. Quando tudo parecia que o Duda iria dominar a corrida de ponta a ponta, teve problemas. Mas corridas são assim e você tem que estar preparado e aproveitar o momento. A temporada deste ano promete”, acentua Geovani.

A 2ª etapa da Fórmula Truck será disputada no dia 16 de março, em Rivera, no Uruguai.

A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão e Revista TruckSul Brasil; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Resultado da categoria F-Truck Interlagos

Pos. Piloto Cidade/Estado Caminhão Volta

1º) Geovani Ferreira Tavares dos Santos Paraguai Scania 19 voltas

2º) Tiago Bellaver Farroupilha-RS Mercedes-Benz a 1s786

3º) Carlos Eduardo Conci Cafelândia-PR Ford Cargo a 9s775

4º) Fábio Claudino Mandirituba-PR Scania a 52s810

5º) Dario do Amaral Pindamonhangaba-SP Scania a 1m05s434

6º) Sérgio Chulik Curitiba-PR Volkswagen a 1m39s031