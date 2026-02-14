Enquanto o Brasil entra em ritmo de Carnaval, a equipe Honda Racing de Motocross investe em duas semanas de treinos e competições na Europa. O trabalho de pré-temporada tem como base a estrutura oficial do time de fábrica da HRC, que disputa o Campeonato Mundial da modalidade (MXGP), em Milão, na Itália. Além de uma série de treinamentos e troca de experiências, a programação inclui a participação dos pilotos Enzo Lopes e Pietro Piroli no Motocross Internacional de Sommieres, na França, no dia 22 de janeiro. O objetivo é atingir o melhor momento de preparação para a disputa das principais competições do calendário nacional, o MX1GP Brasil (Brasileiro de Motocross) e o Arena Cross.
Paulista
O Campeonato Paulista de Automobilismo inicia sua temporada 2026 em grande estilo no tradicional Autódromo José Carlos Pace (Interlagos), em São Paulo. A etapa de abertura, marcada para os dias 21 e 22 deste mês, promete fortes emoções e disputas acirradas em diversas categorias confirmadas pela ISM – Interlagos Sports Marketing. Serão disputadas as categorias Fórmula Vee, Fórmula 1600, Fórmula Evolution, Copa Joy, Copa Fusca, STR Sitdriver, AMG Cup e Rally Clássicos de Competição.