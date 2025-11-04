O kartismo no Brasil conheceu no último sábado (1) um dos mais jovens tricampeões brasileiros da história. No Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP), o goiano Theo Morgado, de 12 anos, venceu a Final da categoria Rotax Mini Max e conquistou o título da competição pela terceira vez em dois anos.
BANDEIRADA
Morgado chega ao 3º título brasileiro
Coluna Bandeirada
Cascavel de Ouro terá 50 carros na pista e premiação de R$ 100 mil
A 39ª Cascavel de Ouro, que será disputada neste sábado (1º), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná, reunirá sete pilotos que já levantaram o troféu da tradicional prova. De diferentes gerações, eles reforçam o caráter histórico da competição, realizada há quase seis décadas. Em sua segunda edição noturna, a corrida tem mais de […]
Coluna Bandeirada
Brasileiro de Kart Rotax chega ao fim
Está chegando a hora de conhecer os novos campeões do Brasileiro de Kart Rotax. As Finais da 9ª edição da competição – organizada pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) – terão suas largadas neste sábado (1º), a partir das 9h30, com transmissão ao vivo pelo Youtube CBA Kart (https://www.youtube.com/@cba_kart).
Coluna Bandeirada
Copa HB20 terá prova especial em Cascavel
A Copa Hyundai HB20 disputa neste fim de semana sua penúltima etapa da temporada 2025, que terá um formato mais do que especial. Em Cascavel, os pilotos regulares, acompanhados de um piloto convidado, terão um desafio de duas horas no Autódromo Zilmar Beux. O formato diferenciado terá como uma das novidades o funcionamento da prova. […]
BANDEIRADA
Copa HB20 terá penúltima etapa em Cascavel
A emoção da Copa Hyundai HB20 chega ao Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel neste sábado (1º) para a penúltima etapa da temporada 2025, que será realizada no evento que marca a corrida Cascavel de Ouro, uma das mais tradicionais provas do automobilismo brasileiro. Todos os carros do grid da Copa Hyundai HB20 utilizam os pneus […]
BANDEIRADA
Toques prejudicam Pietro Sorbara
Um toque na primeira bateria da categoria Mini 2 Tempos e um enrosco na segunda prejudicam o cascavelense Pietro Sorbara, da equipe EC Instalações Eletrônicas/Delcon Veículos/Metais/G18 Tur/DM Racing na 5ª etapa da Copa Beto Carrero de Kart, disputada sábado (25), em Penha (SC). De positivo ficou a certeza de que o equipamento está competitivo para […]
BANDEIRADA
Cascavel de Ouro define o grid de largada nesta sexta
A 39ª edição da Cascavel de Ouro já movimenta o Autódromo Internacional Zilmar Beux em Cascavel. Os treinos que começaram ontem prosseguem nesta sexta-feira (31), com sessões de treinos livres e tomadas de tempo que definem o grid de largada das provas. A programação se estende até sábado, com disputas das cinco corridas das categorias […]