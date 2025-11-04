Coluna Bandeirada

Cascavel de Ouro terá 50 carros na pista e premiação de R$ 100 mil

A 39ª Cascavel de Ouro, que será disputada neste sábado (1º), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná, reunirá sete pilotos que já levantaram o troféu da tradicional prova. De diferentes gerações, eles reforçam o caráter histórico da competição, realizada há quase seis décadas. Em sua segunda edição noturna, a corrida tem mais de […]