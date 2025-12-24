São Paulo - Guilherme Moleiro encerrou a temporada 2025 da Fórmula Delta no último fim de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Demonstrando garra e habilidade, ele transformou a quinta posição do grid em um triunfo na corrida de domingo, assumindo a vice-liderança e conduzindo o monoposto número 6 à bandeirada final.