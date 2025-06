Moleiro faz sua estreia na F-Delta

São Paulo - O paranaense Guilherme Moleiro deu seus primeiros passos nos monopostos ao estrear na Fórmula Delta no último fim de semana, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Enfrentando a dupla inexperiência de um carro novo e um circuito nunca antes pilotado, Moleiro rapidamente mostrou sua capacidade de adaptação, pulando da oitava para a sexta posição na largada da primeira prova. Um salto notável que acendeu as expectativas para o restante do fim de semana.

Contudo, a promissora jornada foi acompanhada por um persistente desafio técnico: a quinta marcha do monoposto, ainda em fase de ajuste, apresentava falhas de engate, que comprometeu a velocidade final e exigiu de Moleiro uma pilotagem estratégica e constante adaptação. Com apenas 40 voltas de treino para se familiarizar com o veículo e o traçado, o piloto utilizou intensivamente a telemetria e análises de onboard para afinar sua performance, aprendendo e evoluindo a cada saída.