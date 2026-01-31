Não perca a abertura do Campeonato Metropolitano de Kart em Curitiba. Acompanhe as emoções no Kartódromo Kart Park - Foto: Divulgação
Curitiba e Paraná - O Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba abre a temporada do kartismo paranaense neste ano. A etapa de abertura será disputada no próximo sábado (7), no o Kartódromo Kart Park, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. O certame será em três etapas e as duas próximas serão nos dias 28 de março e 23 de maio.

