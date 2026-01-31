Curitiba e Paraná - O Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba abre a temporada do kartismo paranaense neste ano. A etapa de abertura será disputada no próximo sábado (7), no o Kartódromo Kart Park, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. O certame será em três etapas e as duas próximas serão nos dias 28 de março e 23 de maio.
BANDEIRADA
Metropolitano no próximo sábado
Mais notíciasMais artigos
BANDEIRADA
Rampon é o melhor da F-Truck
Curitiba e Paraná - Os paranaenses dominaram a categoria F-Truck (motores com bomba injetora) nesta sexta-feira, primeiro dia de treinos para a etapa de abertura da temporada da Fórmula Truck, que será disputada domingo (1º), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os paranaenses ocuparam as duas primeiras posições. Márcio Rampon, de Curitiba, foi o […]
Bandeirada
Conci testa motores nos treinos desta sexta-feira
Curitiba e Paraná - Vice-campeão da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) no ano passado e em 2023 e terceiro colocado em 2024, o paranaense Carlos “Duda” Conci inicia neste fim de semana a que considera mais importante temporada sua na Fórmula Truck. Domingo ele disputada a etapa de abertura do campeonato de 2026, no […]
BANDEIRADA
Caminhões vão à pista de Interlagos para a abertura da Fórmula Truck
Curitiba e Paraná - Os caminhões vão à pista do Autódromo de Interlagos nesta sexta-feira (30), para o primeiro dia da programação da etapa de abertura da temporada 2026 da Fórmula Truck, a ser disputada domingo. Pelo segundo ano consecutivo, o circuito da Capital Paulista abre a temporada da categoria mais popular do Brasil, que […]
NOTAS BANDEIRADA
Nasr ator
Curitiba e Paraná - O automobilismo brasileiro conquista as maiores telas do mundo com 2DIE4: 24 Horas no Limite, primeiro filme nacional concebido e lançado em IMAX. Estrelado por Felipe Nasr, tricampeão das 24 Horas de Daytona, o longa mergulha o espectador na experiência das 24 Horas de Le Mans, a prova de resistência mais […]
BANDEIRADA
Scuderia Bandeiras confirma pilotos
Curitiba e Paraná - O grid da Stock Car Pro Series em 2026 vai tomando forma. A Scuderia Bandeiras e a Mitsubishi Motors já definiram qual das suas duas duplas irá defender a marca dos três diamantes na temporada que se inicia em 8 de março no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG): Átila Abreu […]
BANDEIRADA
Drugovich disputa a F-E em Miami
Curitiba e Paraná - A Fórmula E, categoria mundial dos carros elétricos, chegou em Miami, nos Estados Unidos, para a disputa da 3ª etapa da temporada. A rodada, que marcará sua estreia no Miami International Autodrome, terá a participação do brasileiro Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo), que disputa sua primeira temporada completa na categoria. “Vamos correr […]