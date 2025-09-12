Metropolitano de Kart de Curitiba terá a etapa decisiva neste sábado

Curitiba e Paraná - O kartismo do Paraná tem mais uma decisão. Depois do Campeonato Paranaense, disputado em etapa única no último fim de semana, em Cascavel, o Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba terá a sua decisão neste sábado (13). A 3ª e última etapa da competição será disputada no Kartódromo Kart Park, em São José dos Pinhais. A promoção e organização serão do Kart Park Esporte e Lazer, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo); e apoio da Copel, através do ProEsporte/Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esporte do Estado do Paraná.

Toda a programação será desenvolvida no sábado, com atividades a partir das 8 horas. Serão disputadas provas nas categorias Mirim, Cadete, F4 Junior, F-4 graduados, F4Senior, 125 Sprinter, e 125 Sênior.