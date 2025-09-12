Metropolitano de Kart de Curitiba terá a etapa decisiva neste sábado

Curitiba e Paraná - O kartismo do Paraná tem mais uma decisão. Depois do Campeonato Paranaense, disputado em etapa única no último fim de semana, em Cascavel, o Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba terá a sua decisão neste sábado (13). A 3ª e última etapa da competição será disputada no Kartódromo Kart Park, em São José dos Pinhais. A promoção e organização serão do Kart Park Esporte e Lazer, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo); e apoio da Copel, através do ProEsporte/Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esporte do Estado do Paraná.
Toda a programação será desenvolvida no sábado, com atividades a partir das 8 horas. Serão disputadas provas nas categorias Mirim, Cadete, F4 Junior, F-4 graduados, F4Senior, 125 Sprinter, e 125 Sênior.
Decisão do Campeonato Metropolitano
A expectativa é de disputas eletrizantes pelos títulos, com destaque para as categorias 125cc Sênior e F-4 Graduados que têm empate na primeira colocação da classificação do campeonato. Na 125cc Sênior, Aristeu Argenta Júnior e Fábio Vicente Mathoso dividem a primeira colocação, com 83 pontos cada um. Já na F-4 Graduados Rafael Pacher Machado e Doglas A. Pierosan somam 93 pontos cada um.
Líderes nas demais categorias
Nas demais categorias, os líderes são Bento Pacheco Gaideski, na Cadete; Sanito de Andrade Cruz Neto, na Mirim; Giuliano Provessi, na 125cc Sprinter; Aloysio Ludwig Neto, na F-4 Sênior; Rafael Rissato Fernandes, na F-4 200; e Giovanna Rigobelli Schutt na categoria F-4 Júnior.