Pedro Rabelo ganhou a categoria F-4 Graduados na abertura do Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba - Foto: Clayton Medeiros/Divulgação
Curitiba e Paraná - O Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba teve início no último sábado (7), com boas provas na pista do Kart Park, em São José dos Pinhais, na região Metropolitana de Curitiba. A promoção e organização foram do Kart Park Esporte e Lazer, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPRA), com apoio da Copel, por meio do ProEsporte, utilizando recursos da Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Estado do Esporte do Paraná; e  patrocínio do Grupo Lelac e das empresas  Cremay Skincare e Artely  Móveis.

Depois de duas baterias em cada categoria, Nirson Lenz venceu a categoria 125cc Sênior, largando na pole position, ganhar as duas baterias e fazer a melhor vota. Somou 57 pontos, contra 44 de Cláudio Borges. Na categoria 125cc Graduados, Paulo Roberto Lopes conquistou a vitória com 55 pontos, Já na F-4 Graduados, Pedro Rabelo e Mateus Willy terminou a competição empatados com 43 pontos cada um. Rabelo ficou com a vitória por fazer a melhor volta da prova. Na F-4 Sênior, Fábio Mathoso garantiu o primeiro lugar ao vencer a primeira bateria e ser terceiro na segunda. Ele somou 49 pontos, ao passo que Roberto Margeon obteve a segunda colocação, com 42 pontos. Sérgio Lobo é o ganhador da categoria F-4 195 Kg, ao somar 57 pontos, contra 44 de Túlio Ribeiro, o segundo colocado. A categoria F-4 Júnior teve o domínio de Yurti Tissot, que somou 56 pontos, enquanto que João Carlos Ramos ficou com a segunda colocação, com 43 pontos.

O Metropolitano de Curitiba será disputado em três etapas, todas no Kart Park. A próxima etapa está marcada para o dia 28 de março e a terceira e decisiva será no dia 23 de maio.

Resultados da 1ª etapa do Metropolitano de kart de Curitiba

Categoria 125ccc Sênior

Pos.    Piloto Pontos

1º)      Nirson Lenz   57

2º)      Cláudio Borges         44

3º)      Kid Azevedo  42

Categoria 125cc Graduados

1º)      Paulo Roberto Lopes           55

2º)      Marcelo Formighieri            28

Categoria F-4 Graduados

1º)      Pedro Rabelo            43

2º)      Mateus Willy 43

3º)      Rafael Machado        40

4º)      Matheus Roncaglio   37

5º)      Gui Kosti        33

6º)      Bernardo Hilbert      33

7º)      Lucas Araújo 28

8º)      Luigi Esposito           25

9º)      Cláudio Borges         24

10º)    Giuseppe Malucelli   24

11º)    Giovanna Rigobelli   24

12º)    Edaurdo Fideliz        13

13º)    Otávio de Lepeleire  13

Categoria F-4 Sênior

1º)      Fábio Mathoso          49

2º)      Roberto Margeon     42

3º)      Fábio Júnior              41

4º)      Clóvis Ruchinski       39

5º)      Anderson Vieira       39

6º)      Marcelo Formighieri            31

7º)      Samuel Roncaglio     29

8º)      Jovani Golfetto          25

9º)      Azambuja Júnior       25

10º)    Hamilton Greca         0

Categoria F-4 195 Kg

1º)      Sérgio Lobo   57

2º)      Túlio Ribeiro 44

3º)      Ronaldo Chatagnier 20

Categoria F-4 Júnior

1º)      Yuri Tissot     56

2º)      João Carlos Ramos   43

3º)      Edaurdo Mathoso    42

4º)      Matheus Stelle          37

5º)      Felipe Azevedo         34

Com excelente grid, a categoria F-4 Sênior foi destaque na abertura do Metropolitano de Kart de Curitiba – Foto: Clayton Medeiros/Divulgação
