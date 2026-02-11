Curitiba e Paraná - O Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba teve início no último sábado (7), com boas provas na pista do Kart Park, em São José dos Pinhais, na região Metropolitana de Curitiba. A promoção e organização foram do Kart Park Esporte e Lazer, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPRA), com apoio da Copel, por meio do ProEsporte, utilizando recursos da Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Estado do Esporte do Paraná; e patrocínio do Grupo Lelac e das empresas Cremay Skincare e Artely Móveis.
Depois de duas baterias em cada categoria, Nirson Lenz venceu a categoria 125cc Sênior, largando na pole position, ganhar as duas baterias e fazer a melhor vota. Somou 57 pontos, contra 44 de Cláudio Borges. Na categoria 125cc Graduados, Paulo Roberto Lopes conquistou a vitória com 55 pontos, Já na F-4 Graduados, Pedro Rabelo e Mateus Willy terminou a competição empatados com 43 pontos cada um. Rabelo ficou com a vitória por fazer a melhor volta da prova. Na F-4 Sênior, Fábio Mathoso garantiu o primeiro lugar ao vencer a primeira bateria e ser terceiro na segunda. Ele somou 49 pontos, ao passo que Roberto Margeon obteve a segunda colocação, com 42 pontos. Sérgio Lobo é o ganhador da categoria F-4 195 Kg, ao somar 57 pontos, contra 44 de Túlio Ribeiro, o segundo colocado. A categoria F-4 Júnior teve o domínio de Yurti Tissot, que somou 56 pontos, enquanto que João Carlos Ramos ficou com a segunda colocação, com 43 pontos.
O Metropolitano de Curitiba será disputado em três etapas, todas no Kart Park. A próxima etapa está marcada para o dia 28 de março e a terceira e decisiva será no dia 23 de maio.
Resultados da 1ª etapa do Metropolitano de kart de Curitiba
Categoria 125ccc Sênior
Pos. Piloto Pontos
1º) Nirson Lenz 57
2º) Cláudio Borges 44
3º) Kid Azevedo 42
Categoria 125cc Graduados
1º) Paulo Roberto Lopes 55
2º) Marcelo Formighieri 28
Categoria F-4 Graduados
1º) Pedro Rabelo 43
2º) Mateus Willy 43
3º) Rafael Machado 40
4º) Matheus Roncaglio 37
5º) Gui Kosti 33
6º) Bernardo Hilbert 33
7º) Lucas Araújo 28
8º) Luigi Esposito 25
9º) Cláudio Borges 24
10º) Giuseppe Malucelli 24
11º) Giovanna Rigobelli 24
12º) Edaurdo Fideliz 13
13º) Otávio de Lepeleire 13
Categoria F-4 Sênior
1º) Fábio Mathoso 49
2º) Roberto Margeon 42
3º) Fábio Júnior 41
4º) Clóvis Ruchinski 39
5º) Anderson Vieira 39
6º) Marcelo Formighieri 31
7º) Samuel Roncaglio 29
8º) Jovani Golfetto 25
9º) Azambuja Júnior 25
10º) Hamilton Greca 0
Categoria F-4 195 Kg
1º) Sérgio Lobo 57
2º) Túlio Ribeiro 44
3º) Ronaldo Chatagnier 20
Categoria F-4 Júnior
1º) Yuri Tissot 56
2º) João Carlos Ramos 43
3º) Edaurdo Mathoso 42
4º) Matheus Stelle 37
5º) Felipe Azevedo 34