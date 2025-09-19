Home Esportes Bandeirada

BANDEIRADA

Metropolitano de Kart de Curitiba tem conquista histórica de Aloysio Ludwig

Aloysio Ludwig comemora o título da categoria F-4 Sênior no Metropolitano como se fosse o primeiro há 41 anos - Foto: Luciano Azevedo/Divulgação
Aloysio Ludwig comemora o título da categoria F-4 Sênior no Metropolitano como se fosse o primeiro há 41 anos - Foto: Luciano Azevedo/Divulgação

Curitiba e Paraná - Com promoção e organização do Kart Park Esporte e Lazer, supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), e apoio da Copel, através do  ProEsporte/Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esporte do Estado do Paraná, o Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba teve sua decisão sábado (13), no Kartódromo Part Park, em São José dos Pinhais.

A 3ª e última etapa consagrou os campeões do kartismo da Capital Paranaense e em especial o veterano piloto Aloysio Ludwig Neto, que voltou a ser campeão de kart depois de 41 anos. Ele conquistou o título da categoria F-4 Sênior, somando 161 pontos nas seis provas das três etapas, enquanto que Clóvis Miguel Ruchinki ficou com o vice-campeonato, com 102 pontos.

O primeiro título de Aloisio no kart foi conquistado em 1984, quando foi campeão da categoria B (hoje seria a Júnior) no Campeonato Microrregional do Oeste/Sudoeste do Paraná, disputados em seis etapas, sendo duas em Foz do Iguaçu, duas em Medianeira e duas em Francisco Beltrão. Aloysio ganhou as cinco primeiras etapas e não participou da última.

Sobre o título do Metropolitano, Aloysio destaca que é uma alegria indescritível. “Estou me sentido um garoto em início de carreira. Como é bom dizer sou campeão, principalmente porque o campeonato foi muito bom, organização impecável e pilotos fantásticos”, frisa Aloysio.

A carreira

Aloysio é nascido em Curitibanos, Santa Catarina, mas aos quatro anos se mudou para Cascavel, onde residiu até os 28 anos, quando se radicalizou em Curitiba em função da profissão.

No automobilismo, brilhou por muitos anos e entre as suas principais conquistas estão o bicampeonato da Cascavel de Ouro, quando foi campeão em 1987, competiu com um Hot Dodge; e em 2003, quando formando dupla com o cascavelense Flávio Poersch, pilotando um Ford Escort. Aloysio também é campeão paranaense de Hot Dodge em 1987.

Classificação final do Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba

Categoria Mirim

Pos.    Piloto            Pontos

1º)      Bento Pacheco Gaideski    171

2º)      Igor Godofredo Ohpis         46

3º)      Arthur Zortea          46

Categoria Cadete

1º)      Sanito de Andrade Cruz Neto      154

2º)      Nicolas Gabriel Weiss        146

3º)      Gustavo Martinelli             113

4º)      Luiza Ferreira Assumpção            103

5º)      Lucas Raitani           68

6º)      Nicolas Raitani        64

7º)      Bernardo J. Viruel de Medeiros               33

Categoria 125cc Sênior

1º)      Aristeu Argenta Júnior      139

2º)      Fábio Vicente Mathoso      130

3º)      Dilmar Frasão Aparecido  42

4º)      Nirson Lenz             22

Categoria 125cc Sprinter

1º)      Giuliano Provessi    158

2º)      Paulo Roberto de O. Lopes           123

3º)      Cyro A. Bittencourt Mesquita      105

4º)      Thiago Humberto Lomba  22

Categoria F-4 Graduados

1º)      Doglas A. Pierosan  136

2º)      Rafael Pacher Machado     130

3º)      Germano Pedroso de Moraes       88

4º)      André Alberti Santos         86

5º)      Fábio Vicente Mathoso      79

Notícias Relacionadas

6º)      Mateus Willy Antunes Santos      76

7º)      Diego Acunha Boriolo        64

8º)      Fábio Júnior da Costa         54

9º)      Cláudio Borges da Cunha Júnior  49

10º)    Filipe Vriesman       37

11º)    Lucas Araújo            33

12º)    Yasmin Maria Weiss          27

13º)    Thalyson Albuquerque Vargas     25

14º)    João Pedro Pulzato de Paula        24

15º)    Gilmar Antônio Adada Júnior      22

16º)    Luiz Gustavo Santana da Cruz     9

17º)    Lucas Mileke Scucato         0

Categoria F-4 Sênior

1º)      Aloysio Ludwig Neto         161

2º)      Clóvis Miguel Ruchinski               102

3º)      Jovani Golfetto        95

4º)      Sanito de Andrade Cruz Júnior    42

5º)      Rogério Joroski       36

6º)      Roberto Alcides Marlangeon       26

Categoria F-4 200

1º)      Rafael Rissato Fernandes  93

2º)      João Paulo Lira Miranda    83

3º)      Marcelo Formigheri Fontoura     83

4º)      Igor Alexandro Russi         46

5º)      Túlio Ribeiro           44

Categoria F-4 Júnior

1º)      Eduardo Sobczak Mathoso           92

2º)      Giovanna Rigobelli Schutt            87

3º)      Brayan Kei Fukumoto        85

4º)      Rafael de Oliveira   83

5º)      Matheus H. Piazetta Stelle            69

6º)      João Guilherme S. de B. Gizzi        38

7º)      João Carlos Ramos  28

8º)      Túlio Ribeiro           0

Assuntos

Mais Notícias

Mais artigos