Metropolitano de Kart de Curitiba tem conquista histórica de Aloysio Ludwig

Curitiba e Paraná - Com promoção e organização do Kart Park Esporte e Lazer, supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), e apoio da Copel, através do ProEsporte/Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esporte do Estado do Paraná, o Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba teve sua decisão sábado (13), no Kartódromo Part Park, em São José dos Pinhais.
A 3ª e última etapa consagrou os campeões do kartismo da Capital Paranaense e em especial o veterano piloto Aloysio Ludwig Neto, que voltou a ser campeão de kart depois de 41 anos. Ele conquistou o título da categoria F-4 Sênior, somando 161 pontos nas seis provas das três etapas, enquanto que Clóvis Miguel Ruchinki ficou com o vice-campeonato, com 102 pontos.
O primeiro título de Aloisio no kart foi conquistado em 1984, quando foi campeão da categoria B (hoje seria a Júnior) no Campeonato Microrregional do Oeste/Sudoeste do Paraná, disputados em seis etapas, sendo duas em Foz do Iguaçu, duas em Medianeira e duas em Francisco Beltrão. Aloysio ganhou as cinco primeiras etapas e não participou da última.
Sobre o título do Metropolitano, Aloysio destaca que é uma alegria indescritível. “Estou me sentido um garoto em início de carreira. Como é bom dizer sou campeão, principalmente porque o campeonato foi muito bom, organização impecável e pilotos fantásticos”, frisa Aloysio.
A carreira
Aloysio é nascido em Curitibanos, Santa Catarina, mas aos quatro anos se mudou para Cascavel, onde residiu até os 28 anos, quando se radicalizou em Curitiba em função da profissão.
No automobilismo, brilhou por muitos anos e entre as suas principais conquistas estão o bicampeonato da Cascavel de Ouro, quando foi campeão em 1987, competiu com um Hot Dodge; e em 2003, quando formando dupla com o cascavelense Flávio Poersch, pilotando um Ford Escort. Aloysio também é campeão paranaense de Hot Dodge em 1987.
Classificação final do Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba
Categoria Mirim
Pos. Piloto Pontos
1º) Bento Pacheco Gaideski 171
2º) Igor Godofredo Ohpis 46
3º) Arthur Zortea 46
Categoria Cadete
1º) Sanito de Andrade Cruz Neto 154
2º) Nicolas Gabriel Weiss 146
3º) Gustavo Martinelli 113
4º) Luiza Ferreira Assumpção 103
5º) Lucas Raitani 68
6º) Nicolas Raitani 64
7º) Bernardo J. Viruel de Medeiros 33
Categoria 125cc Sênior
1º) Aristeu Argenta Júnior 139
2º) Fábio Vicente Mathoso 130
3º) Dilmar Frasão Aparecido 42
4º) Nirson Lenz 22
Categoria 125cc Sprinter
1º) Giuliano Provessi 158
2º) Paulo Roberto de O. Lopes 123
3º) Cyro A. Bittencourt Mesquita 105
4º) Thiago Humberto Lomba 22
Categoria F-4 Graduados
1º) Doglas A. Pierosan 136
2º) Rafael Pacher Machado 130
3º) Germano Pedroso de Moraes 88
4º) André Alberti Santos 86
5º) Fábio Vicente Mathoso 79
6º) Mateus Willy Antunes Santos 76
7º) Diego Acunha Boriolo 64
8º) Fábio Júnior da Costa 54
9º) Cláudio Borges da Cunha Júnior 49
10º) Filipe Vriesman 37
11º) Lucas Araújo 33
12º) Yasmin Maria Weiss 27
13º) Thalyson Albuquerque Vargas 25
14º) João Pedro Pulzato de Paula 24
15º) Gilmar Antônio Adada Júnior 22
16º) Luiz Gustavo Santana da Cruz 9
17º) Lucas Mileke Scucato 0
Categoria F-4 Sênior
1º) Aloysio Ludwig Neto 161
2º) Clóvis Miguel Ruchinski 102
3º) Jovani Golfetto 95
4º) Sanito de Andrade Cruz Júnior 42
5º) Rogério Joroski 36
6º) Roberto Alcides Marlangeon 26
Categoria F-4 200
1º) Rafael Rissato Fernandes 93
2º) João Paulo Lira Miranda 83
3º) Marcelo Formigheri Fontoura 83
4º) Igor Alexandro Russi 46
5º) Túlio Ribeiro 44
Categoria F-4 Júnior
1º) Eduardo Sobczak Mathoso 92
2º) Giovanna Rigobelli Schutt 87
3º) Brayan Kei Fukumoto 85
4º) Rafael de Oliveira 83
5º) Matheus H. Piazetta Stelle 69
6º) João Guilherme S. de B. Gizzi 38
7º) João Carlos Ramos 28
8º) Túlio Ribeiro 0