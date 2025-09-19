Metropolitano de Kart de Curitiba tem conquista histórica de Aloysio Ludwig

Curitiba e Paraná - Com promoção e organização do Kart Park Esporte e Lazer, supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), e apoio da Copel, através do ProEsporte/Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esporte do Estado do Paraná, o Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba teve sua decisão sábado (13), no Kartódromo Part Park, em São José dos Pinhais.

A 3ª e última etapa consagrou os campeões do kartismo da Capital Paranaense e em especial o veterano piloto Aloysio Ludwig Neto, que voltou a ser campeão de kart depois de 41 anos. Ele conquistou o título da categoria F-4 Sênior, somando 161 pontos nas seis provas das três etapas, enquanto que Clóvis Miguel Ruchinki ficou com o vice-campeonato, com 102 pontos.

O primeiro título de Aloisio no kart foi conquistado em 1984, quando foi campeão da categoria B (hoje seria a Júnior) no Campeonato Microrregional do Oeste/Sudoeste do Paraná, disputados em seis etapas, sendo duas em Foz do Iguaçu, duas em Medianeira e duas em Francisco Beltrão. Aloysio ganhou as cinco primeiras etapas e não participou da última.

Sobre o título do Metropolitano, Aloysio destaca que é uma alegria indescritível. “Estou me sentido um garoto em início de carreira. Como é bom dizer sou campeão, principalmente porque o campeonato foi muito bom, organização impecável e pilotos fantásticos”, frisa Aloysio.

A carreira

Aloysio é nascido em Curitibanos, Santa Catarina, mas aos quatro anos se mudou para Cascavel, onde residiu até os 28 anos, quando se radicalizou em Curitiba em função da profissão.

No automobilismo, brilhou por muitos anos e entre as suas principais conquistas estão o bicampeonato da Cascavel de Ouro, quando foi campeão em 1987, competiu com um Hot Dodge; e em 2003, quando formando dupla com o cascavelense Flávio Poersch, pilotando um Ford Escort. Aloysio também é campeão paranaense de Hot Dodge em 1987.

Classificação final do Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba

Categoria Mirim

Pos. Piloto Pontos

1º) Bento Pacheco Gaideski 171

2º) Igor Godofredo Ohpis 46

3º) Arthur Zortea 46

Categoria Cadete

1º) Sanito de Andrade Cruz Neto 154

2º) Nicolas Gabriel Weiss 146

3º) Gustavo Martinelli 113

4º) Luiza Ferreira Assumpção 103

5º) Lucas Raitani 68

6º) Nicolas Raitani 64

7º) Bernardo J. Viruel de Medeiros 33

Categoria 125cc Sênior

1º) Aristeu Argenta Júnior 139

2º) Fábio Vicente Mathoso 130

3º) Dilmar Frasão Aparecido 42

4º) Nirson Lenz 22

Categoria 125cc Sprinter

1º) Giuliano Provessi 158

2º) Paulo Roberto de O. Lopes 123

3º) Cyro A. Bittencourt Mesquita 105

4º) Thiago Humberto Lomba 22

Categoria F-4 Graduados

1º) Doglas A. Pierosan 136

2º) Rafael Pacher Machado 130

3º) Germano Pedroso de Moraes 88

4º) André Alberti Santos 86

5º) Fábio Vicente Mathoso 79