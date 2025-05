Metropolitano de Kart de Cascavel terá a penúltima etapa no sábado

Cascavel e Paraná - O Kartódromo Delci Damian sediará sábado (31) a 3ª e penúltima etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. A promoção e organização serão do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo). São esperados competidores do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além do Paraguai e do Norte da Argentina.

Toda a programação será desenvolvida no sábado, com treinos livres a partir das 8 horas; treinos classificatórios a partir das 10 horas e provas a partir das 10h50.

Com duas etapas disputas, o campeonato tem Benício Frare Rodrigues na categoria Mirim; Pietro Sorbara, na Cadete; Alexander Rafael S. Montiel, na F-4 Júnior; Luís Eduardo Noal, na Novatos Light; Antonio Hubner Delevati, na F-4 Graduados; Marcos Fernandes dos Santos, na F-4 Sênior; Eduardo Ferrari, na F-4 Super Sênior; Jackson Camargo da Conceição, na F-4 195; e Fábio Pereira Martins na categoria 125 Pró.

Classificação do Metropolitano de Kart de Cascavel após duas etapas

Categoria Mirim

Pos. Piloto Pontos

1º) Benício Frare Rodrigues 51

2º) Lucca Goulart 50

3º) Murilo J. Amaral dos Santos 30,5

4º) Lucca Gabriel L. de Morais 27

Nicolas Tomazelli Favaro 27

6º) Heitor de Santana Parizotto 24,5