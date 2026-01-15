Curitiba e Paraná - O Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba abre a temporada do kartismo paranaense em 2026. O certame deste anos será disputado em três etapas, todas programadas para o Kartódromo Kart Park, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. A etapa de abertura será no dia 7 de fevereiro e as demais estão marcadas para 28 de março e 23 de maio.

As categorias em disputas serão Mirim, Cadete, F-4 Júnior, F-4 Graduados, F-4 Sênior, 125 Sprinter, 125 Sênior, e F-200. A promoção e organização serão do Kart Park Esporte e Lazer, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPRA), com apoio da Copel, por meio do ProEsporte, utilizando recursos da Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Estado do Esporte do Paraná; e patrocínio do Grupo Lelac e das empresas Cremay Skincare e Artely Móveis.

Outros campeonatos

Rubens Gatti, presidente da FPrA, informa que todo o calendário do kartismo paranaense será divulgado nos próximos dias. “Estamos conversando com os clubes e ajustando datas com as competições nacionais e com as nossas. Primeiro as de âmbito estadual, como o Paranaense e o Paranaense Light, e depois as regionais, que são disputadas em diferentes cidades do Estado”, acentua Rubens Gatti.