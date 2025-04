Metropolitano de Cascavel chega à metade e mostra muito equilíbrio

O Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel de 2025 chegou à metade sábado (5), quando foi disputada a 2ª etapa no Kartódromo Delci Damian, com promoção e organização do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Foram realizadas provas em 10 categorias que mostraram que a competição está muito equilibrada neste ano. Somente Pietro Sorbara, na categoria Cadete, e Luís Eduardo Noal, na Novatos, repetiram a vitória da primeira etapa. As demais categorias seus ganhadores comemoraram a primeira vitória no ano. Comemoraram a primeira vitória Pedro Bueno (Cascavel), na categoria Escola; Antônio Delevati (São Miguel do Oeste-SC), na F-4 Graduados; Rafael Paiva (Cascavel), na F-4 Super Sênior; Alysson Prestes (Cascavel), na 125 Pró; Luiz Cezar Schroeder (Umuarama), na F-4 195; Alexander Montiel (Cascavel), na F-4 Júnior; Marcos Fernandes (Cascavel), na F-4 Sênior; Pietro Sorbara (Cascavel), na Cadete; e Lucca Goulart (Cascavel), na categoria Mirim.

A 3ª e penúltima etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel está marcada para o dia 14 de junho.

Resultados da 2ª etapa do Metropolitano de Kart de Cascavel

Categoria Escola

Pos. Piloto Cidade Pontos

1º) Pedro Bueno Cascavel 27,5

2º) Bernardo Kresta Marechal Cândido Rondon 24,5

3º) Theo de Oliveira Cascavel 20

4º) Francisco Mascareello Cascavel 16,5

5º) Guilherme Dall Orsoletta Cascavel 16

6º) Leonardo de Mello Aguiar Cascavel 11

7º) Kael Frare Foz do Iguaçu 10,5

8º) Manuela Zaffari Cascavel 8,5

Categoria F-4 Graduados

1º) Antônio Delevati São Miguel do Oeste-SC 25,5

2º) Pedro Gabriel Gouveia Itaquiraí-MS 21,5

3º) Eduardo Marcial Ciurdad Del Lest-Paraguai 17,5

4º) Lucas Cartieri Santa Rita-Paraguai 17

5º) Pedro Busquim Campo Mourão 15

6º) Rafael Dietrich Cascavel 13

7º) Luigi Dal Moro Golin Foz do Iguaçu 7,5

Categoria F-4 Super Sênior

1º) Rafael Paiva Cascavel 27,5

2º) Eduardo Ferrari Toledo 22,5

3º) Edward Tanabe Cascavel 20

4º) Joelson Alves Cascavel 17,5

5º) Rafael Griep Medianeira 15

6º) Fábio Dall’Agnoll Toledo 11,5

7º) Orlando Vacelai Cascavel 7

8º) Jorge Stumpf Júnior Cascavel 6

Categoria 125 Pró

1º) Alysson Prestes Cascavel 29,5

2º) Fábio Martins Cascavel 19

3º) Joni Pires Cascavel 18

4º) Newton Toy Maringá 16,5

5º) Ediley Correa da Silva Ubiratã 15,5

6º) Juliano M. dos Santos Cascavel 13,5

7º) Newman Toy Maringá 10

8º) Délia Pires Cascavel 7,5

9º) Eduardo Ferraz Toledo 6,5

10º) Dirceu Pires Cascavel 3

11º) Carlos Leandro Mundo Novo-MS 0

Categoria Novatos

1º) Luís Eduardo Noal Cascavel 24,5

2º) Jackson Camargo Cascavel 24,5

3º) Alex Bergmann Cascavel 20

4º) Ane Caroline Alencastre Cascavel 18

5º) Jardel Bergmann Cascavel 17,5

6º) Jhamys Cauan de Oliveira Cascavel 5