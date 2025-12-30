BANDEIRADA

Luciano Conceição fica feliz com seu primeiro Brasileiro de Kart

São Paulo - Toda primeira experiência de um ser humano e inesquecível. Assim também é para um desportista, com a primeira competição, primeiros pontos, primeira vitória, a conquista do primeiro título. E quem viveu esta experiência no mês passado foi o cascavelense Luciano Conceição, da equipe Delcon Veículos/BK Racing, quando disputou o seu primeiro Campeonato […]