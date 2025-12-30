São Paulo - A Mega Kart, fabricante de chassis e componentes para o kartismo, fechou sua temporada 2025 com títulos em quatro estados. Em São Paulo, conquistou o título da categoria F-4 Sprinter na Copa São Paulo Light com Dudu Pagliaro. Também foi campeã no Paulista com Dudu Pagliaro (foto) na F-4 Sprinter e Bruno Grigatti na F-4 Sênior.
Conquistas Regionais da Mega Kart
Em Roraima, Guilherme Campos levou a Mega Kart ao título Roraimense na F-4 Graduados. Em Aracaju, Aelson Mendonça foi campeão Sergipano na F-4 Super Sênior; e em Minas Gerais a marca levou os títulos da categoria F-4 Graduados com João Maia e da F-4 Sênior com José Neto.