BANDEIRADA Brasil luta por vitória inédita no Dakar

Pela primeira vez nos 47 anos da competição, o Brasil conta com um piloto listado entre os favoritos para a vitória geral de uma edição do lendário Dakar Rali. A prova se inicia nesta sexta-feira (3) com a realização do prólogo, disputa curta (29 km) e cronometrada que define a ordem de larga do primeiro […]